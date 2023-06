Il sindaco di Montesilvano De Martinis in visita istituzionale in Belgio per incontrare i sindaci di tre città

Visita istituzionale per il sindaco Ottavio De Martinis e il consigliere comunale Raffaele Panichella, membro del comitato gemellaggi del Comune di Montesilvano, che si sono recati in Belgio dall’1 al 3 giugno per incontrare i sindaci di Hachel, Heusden-Zolder e Houthalen-Helchteren, tre città situate nella regione fiamminga.

Negli anni passati le tre località, nelle quali si trova una significativa comunità di abruzzesi, avevano già avviato un percorso di gemellaggio con l’università popolare della terza età di Montesilvano, con la Federazione pensionati Abruzzo e Molise della Cisl, con il liceo scientifico D’Ascanio e con l’Itc Alessandrini. Un gruppo nutrito dell’università popolare della terza età e il consiglio direttivo della Federazione pensionati in questi giorni sono in Belgio per la firma di un protocollo con l’Amcli, costituita da lavoratori italiani residenti nella regione belga, anche per la presenza delle miniere dismesse negli anni Ottanta. Nei tre giorni di incontri il sindaco De Martinis, il consigliere Panichella e le due delegazioni hanno visitato il parlamento europeo a Bruxelles e sono stati ricevuti dalla vice presidente Pina Picierno.

De Martinis ha dichiarato:

“È stata una visita molto importante per stabilire relazioni con altre realtà europee con le quali poter effettuare degli scambi sulle buone prassi adottate sul piano turistico, culturale ed economico. Ringrazio Antonio Ventura, François Didden e Marco Schepers che hanno favorito gli incontri, unitamente al presidente dell’università Giuseppe Tini e al segretario della Federazione pensionati Mario Gatti. Nei prossimi mesi attendiamo la visita dei sindaci fiamminghi per proseguire una serie di scambi utili anche con gli studenti delle nostre scuole. È stato fondamentale, poi, incontrare le comunità degli abruzzesi residenti in Belgio, presenti da generazioni a causa del lavoro nelle miniere"

Il sindaco ha parlato di piacevoli momenti di condivisione e di partecipazione, per delle comunità che mantengono intatte le nostra tradizioni e le nostre radici. Panichella ha concluso:

“Questi territori floridi dal punto di vista culturale, sociale ed economico rappresentano uno sbocco importante verso future intese e cooperazioni con la nostra città, favorite dalla presenza di ben tre aeroporti internazionali con collegamento diretti e indiretti verso l’Abruzzo. Nei prossimi giorni condividerò questa esperienza con tutto il comitato comunale gemellaggi in vista delle future azioni istituzionali da intraprendere per avviare un percorso di proficua collaborazione”.