Simone Pavone festeggia i suoi 50 anni suonando

Familiari e amici di Pavone hanno organizzato la festa per il compleanno in un noto ristorante di Loreto Aprutino

Simone Pavone ha festeggiato i suoi 50 anni suonando. Il musicista montesilvanese, direttore del Centro Studi Musicali L'assolo nonché autore di alcuni brani molto noti (l'ultimo dei quali è "Per sempre tu", dedicato a Montesilvano e scritto a quattro mani con il sindaco Ottavio De Martinis), ha infatti accolto il suo primo mezzo secolo sedendosi al pianoforte.

Familiari e amici di Pavone hanno organizzato la festa per il compleanno in un noto ristorante di Loreto Aprutino, e lui non ha potuto sottrarsi al piacere di suonare insieme a parenti, colleghi e figlie (Martina al pianoforte e Lara al canto). Erano presenti anche alcuni musicisti, collaboratori de L'Assolo, e il sindaco De Martinis, vecchio amico di Simone.