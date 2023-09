È la pennese Silvia Severo Miss Adriatico 2023: oltre 1.200 spettatori per la finale nazionale di Montesilvano

E' Silvia Severo Miss Adriatico 2023. La giovane indossatrice e universitaria di Penne ha conquistato il titolo davanti ai circa mille e 200 spettatori presenti all'hotel Serena Majestic di Montesilvano dove si è tenuta la finale nazionale della 47edizione del concorso di bellezza patrocinato dalla Regione Abruzzo. "Un tour che ricorderò per tutta la vita - ha detto commossa la nuova reginetta di bellezza -: mi sono divertita e dedico il successo alla mia famiglia e alle mie amiche del concorso di Miss Adriatico".

A incoronarla con fascia e diadema è stato il deputato abruzzese Guerino Testa insieme al sindaco Ottavio De Martinis, al Ceo del gruppo Azora Bluserena Marcello Cicalò e il direttore della struttura Julian Delfino.

Lo spettacolo, presentato dal responsabile dell'animazione Giuseppe Forte, dal giornalista Paolo Minnucci, e dalla modella Chiara Di Cintio, vestita con i capi esclusivi di Anteprima abbigliamento, ha visto 21 ragazze sfilare in passerella per contendersi il titolo. Sfilata prima in abito elegante, poi in costume personale body olimpico della Falcone dolciaria precedute come da copione, dalla detentrice del titolo Francesca Sicignano, Miss Adriatico 2022.

A decretare la vincitrice la giuria che ha visto tra le sue fila l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario, il dirigente del settore Carlo Tereo De Landerset, i direttori della Brioni Vittorio Quattrone e Angelo Petrucci, il chirurgo Lucio Gaspari e l'attrice Morena Gentile, la speaker di Radio Mare Barbara Di Marco e l'attore Lorenzo Del Conte.

Le altre vincitrici sono risultate Asia Domenicone Miss Acqua & Sapone, Giorgia Martinelli Miss intimo Unigross, Alisia Strugaro Miss caffè Mokambo, Federica Di Claudio Miss Spiedì arrosticini, Giulia Binni Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Loriana Agaj Miss vini Lampato, Valentina Di Luca Miss Asea gabbioni preassemblati, Natasha Diedkova Miss Ama Fitness club e Alessia Longoverde Miss eleganza Kikka. Nutrito e qualificato il cast degli artisti con le brave ballerine del corpo di danza del Bluserena e le inconfondibili voci degli artisti del Festival della Melodia Giuliana Marinelli, Maurizio Tocco, Anna Rosini e Genni Cusopoli. Prima della fine si è fatta applaudire anche la miss Shasa Cappellari che con il gruppo del "Fantastic dance" di Pescara si è esibita con una canzone del suo vasto repertorio musicale.

Soddisfatto il presidente del Serena Majestic per come è andata la serata. Per lui un ottima conclusione di stagione dopo il riconoscimento di "Migliore strutture alberghiera dell'anno". L'evento è stato supportato dalla Dimarcolor, Dima costruzioni, Angelo Pò attrezzature per cucine e dalla Heron impianti.