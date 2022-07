Silvia Chiulli vince a Montesilvano il "Festival della Melodia"

Silvia Chiulli, artista emergente della casa discografica Mea Record di Angelo Anselmi, che ha conquistato l'accesso alla finalissima nazionale del Festival della Melodia, vincendo la prima tappa estiva che si è svolta nel teatro del mare a Montesilvano. La cantante ha presentato un suo brano dal titolo "Save me" ed è stata premiata dal sindaco Ottavio De Martinis e dall'assessore al turismo Deborah Comardi. Hanno partecipato 13 cantanti davanti alla giuria presieduta dal musicista e giornalista Marco Patricelli, e composta da professionisti della sanità con la passione per il pentagramma come Umberto Benedetto e Carmine Salvatore, l'imprenditrice Eunice Cilfone, il maestro di musica Adriano Cecamore e la campionessa della cucina Maria Angelucci

Sul podio Rebecca Di Pietro e a Rodica Ariesanu mentre il premio della giuria e della critica hanno visto agli onori della cronaca altri giovani talentuosi come Andrea Giordano e Simone D'Annibale.

Apprezzamenti anche per Giuliana Marinelli, Claudia Pistillo, Ilaria Ngelyu, Camilla Di Menna, Aleksandra Cervigni, Giorgia D'Orazio, Camilla Marongiu e Andrea Galtieri presentati da Maurizio Tocco, esibitosi anche con successo in apertura di spettacolo e, prima della fine, in coppia con Marco Corneli. Anche gli amministratori si sono cimentati con il canto: il sindaco De Martinis e l'Assessore Comardi hanno cantato dal vivo la canzone scritta e musicata con Simone Pavone dal titolo "Per sempre tu", dedicata alla città.

Prima delle premiazioni c'è stato spazio per il giovane chitarrista Lorenzo Di Bartolomeo, Franco Midiri, il decano della rassegna canora e per il cantautore partenopeo Genni Cusopoli che ha presentato un suo brano in collaborazione con le modelle di Miss Adriatico Vittoria Yurkevich e Federica Di Claudio. La Chiulli ha dichiarato:

"Meglio di così non poteva andare. Il 18 luglio la canzone uscirà su tutte le piattaforme digitali e la vittoria rappresenta un buon biglietto da visita da condividere con la mia etichetta discografica".