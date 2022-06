Montesilvano, petardi e rischio incendi a Colle della Vecchia: si pensa alle telecamere

Potrebbero arrivare le telecamere sul Colle delle Vecchia. Ad avanzare la proposta è il consigliere comunale delegato alla sicurezza Marco Aurelio Forconi che spiega come ieri, intono alle 13 e poi alle 2 di notte, i cittadini della zona hanno sentito dei boati fortissimi tanto che persino su facebook è partito il tam-tam per capire cosa stesse accadendo.

Si trattava in realtà, come lo stesso Forconi scrive sul suo profilo social, di due grossi petardi esplosi in prossimità della cima del Colle della Vecchia. “Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni – aggiunge -, sarà monitorata con più attenzione quella zona onde scongiurare il pericolo di nuovi incendi come quelli che si sono verificati gli anni scorsi. Non escludiamo di ricorrere all'installazione di una o più telecamere in zona appena possibile. È sempre consigliabile segnalare alla polizia locale (operativa fino alla mezzanotte) ed ai carabinieri – conclude - movimenti sospetti di macchine e di persone”.