Questionario sicurezza, Forconi: "Per quasi il 50% la presenza irregolare di extracomunitari è fonte di reato"

Il consigliere delegato alla sicurezza del Comune di Montesilvano, Marco Forconi, puntualizza alcuni aspetti e respinge le accuse dell'opposizione di divulgare messaggi discriminatori attraverso un questionario sulla percezione della sicurezza in città.

"Con i quesiti rivolti alla popolazione di Montesilvano - scrive Forconi in una nota - la nostra amministrazione si è dotata di uno strumento per tutelare ancora di più la cittadinanza grazie ad un sondaggio che evidenzia le problematiche e le criticità che vanno segnalate e di conseguenza affrontate. Abbiamo sempre considerato un valore aggiunto la presenza di persone extracomunitarie sul nostro territorio quando sono in regola e quando non commettono illeciti, ma purtroppo non è sempre così".