Sicurezza dei bimbi davanti alla primaria Saline di Montesilvano, parlano i genitori

Scatta l'allarme sicurezza per i bimbi davanti alla scuola primaria Saline di Montesilvano, in via Costa: i genitori, infatti, lamentano alcune criticità in una lettera aperta al sindaco Ottavio De Martinis. La scuola, che ospita circa 80 alunni suddivisi in 5 classi dalla prima alla quinta elementare, si trova su una stradina molto stretta (a doppio senso di marcia) dove passa anche una linea dell'autobus. Ciò comporta la mancanza di distanziamento e altre problematiche, come ad esempio il congestionamento del traffico.

"Via Costa - si legge nella lettera - è sprovvista di rallentatori di velocità, di segnaletica circa la presenza di una scuola e le strisce pedonali sono poco visibili. [...] Il marciapiedi a ridosso dell'ingresso della scuola è molto stretto, oltre che mal ridotto, e non può ospitare 80 bambini in attesa di entrare più potenziali 80 genitori".

Di conseguenza si chiede al Comune di garantire la presenza della polizia municipale all’ingresso e all’uscita tutti i giorni, ma a ridosso di via Costa e non sul lato di via Vestina, unitamente alla presenza di rallentatori lungo via Costa prima e dopo l’ingresso della scuola, segnaletica chiara su entrambi i lati della strada e il rifacimento delle strisce pedonali.