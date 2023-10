Blitz delle forze dell'ordine a Montesilvano per sgomberare due case

Blitz delle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri coadiuvati dai vigili del fuoco, a Montesilvano per lo sgombero di due case in via Genova nella zona di Villa Verrocchio.

Sono state eseguite due ordinanze di sgombero su disposizione della questura di Pescara.

A dirigere le operazioni è stato il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, con 6 uomini impegnati.

In supporto 4 carabinieri con il comandante della locale Stazione, Camillo Renzetti. Sono stati mandati via i due occupanti degli appartamenti e poi il titolare degli stessi ha fatto murare le finestre e le porte. Le operazioni sono finite intorno alle ore 14:30.