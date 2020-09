Blitz interforze per sgomberare un alloggio popolare in via Rimini: coppia abusiva oppone resistenza

Un alloggio popolare occupato abusivamente dallo scorso 14 giugno è stato sgomberato e liberato questa mattina grazie ad un'operazione interforze a Montesilvano, in via Rimini. Alle 8,30 sono iniziate le operazioni alla presenza dei carabinieri, della polizia locale, di una psicologa e di un'assistente sociale dell'azienda speciale, oltre ad un'ambulanza del 118. Presenti anche il sindaco De Martinis ed il consigliere delegato alle politiche della casa Forconi.

Il giudice Di Carlo ha disposto l'esecuzione del dissequestro e restituzione dell'immobile occupato, con la coppia di rom che ha inizialmente opposto resistenza e che solo in tarda mattinata ha deciso di lasciare volontariamente l'abitazione, dopo che il sindaco De Martinis ha firmato un'ordinanza per la sistemazione della donna e dei due figli minori in una casa famiglia. Il sindaco ha dichiarato:

“Con questa operazione abbiamo ribadito che le regole vanno rispettate. Ringrazio le forze dell’ordine per aver ristabilito ancora una volta la legalità in via Rimini. L’amministrazione comunale sta conducendo una battaglia importante contro le occupazioni abusive degli alloggi popolari. L’appartamento è stato murato e verrà assegnato legittimamente a chi ne avrà diritto. Le utenze abusive sono state prontamente staccate e sigillate dall’Aca e dall’Enel”.

Soddisfatto anche il consigliere Forconi che, ha ringraziato le forze dell'ordine e la magistratura per aver eseguito lo sgombero nonostante il blocco degli sfratti voluto dal governo Conte.

