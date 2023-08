Sgomberato un accampamento abusivo nella zona della riviera di Montesilvano [FOTO]

Operazione volta al ripristino del decoro pubblico nella zona rivierasca da parte della polizia locale di Montesilvano nella serata di venerdì 25 agosto.

Nello specifico è stato eliminato un accampamento abusivo costituito da cittadini stranieri tra via Ungheria e via Inghilterra.

Gli agenti della polizia locale, intorno alle ore 22:20 sono intervenuti su richiesta dei cittadini nel parcheggio adiacente al teatro del mare dove si stavo svolgendo il concerto di Ivana Spagna per presenza di persone che con delle tende stavano bivaccando.

Il personale della polizia locale ha identificato gli stranieri e provveduto a far sgombrare l 'accampamento di fortuna con la rimozione delle tende e la pulizia dell'area. Gli agenti hanno elevato 3 sanzioni per violazione del decoro urbano e 3 ordini di allontanamento. Sono stati anche controllati i veicoli degli stessi parcheggiati all"interno del parcheggio uno dei quali sarebbe risultato non in regola con la visita di revisione per cui è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 80 comma 14. I 3 sanzionati per atti contrari al decoro urbano sono stati fatti oggetto di immediato ordine di allontanamento, provvedimenti che verranno inviati al questore per eventuali rilasci di daspo urbano.

Questo il commento del consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Marco Forconi: «Nonostante la grave crisi migratoria, Montesilvano tiene alta la guardia, grazie anche al costante lavoro di controllo del territorio della polizia municipale e dei carabinieri».