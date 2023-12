Sgomberato un alloggio privato a Montesilvano occupato abusivamente

Un appartamento in disuso, di proprietà privata, è stato sgomberato nella mattinata del 15 dicembre a Montesilvano. Come spiega il consigliere comunale delegato alle politiche della casa Marco Forconi, presente durante l'intervento, l'alloggio si trova in via Napoli e già in passato era stato oggetto di intrusioni abusive. Forconi, assieme agli addetti incaricati dalla proprietà dell'immobile, sono entrati ed hanno trovato all'interno quattro soggetti che avevano occupato abusivamente alcuni piani e il sottotetto, dove avevano creato dei giacigli di fortuna con materassi e altro materiale. Le quattro persone non hanno opposto alcuna resistenza e non è stato necessario chiamare le forze dell'ordine o la polizia locale. Successivamente si è proceduto alla bonifica dello stabile con gli addetti dI Formula Ambiente e alla messa in sicurezza per chiudere lo spazio utilizzato dagli occupanti abusivi per entrare all'interno dell'edificio. Forconi ha aggiunto che da gennaio dovrebbero partire i lavori di riqualificazione dello stabile che potrebbe essere oggetto del progetto comunale di "social housing" ovvero la concessione da parte dei proprietari di stabili e appartamenti in disuso, a canone calimierato, a famiglie e persone in difficoltà economica che non riescono a trovare una casa, avendo in cambio dal Comune sconti sull'Imu e Tari