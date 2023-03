Duecentocinquanta studenti incontrano il cantante Setak nel Pala Dean Martin di Montesilvano per “Progetto hub creativo” [FOTO]

Hanno incontrato il cantante pennese Setak 250 studenti delle scuole della provincia di Pescara, nel Pala Dean Martin di Montesilvano, per l'iniziativa “Progetto hub creativo”organizzato da “Le trame dell’arte”. Per il Comune di Montesilvano, presenti l'assessore e vicesindaco Paolo Cilli e l'assessore Alessandro Pompei.

L’iniziativa coinvolge una rete di 14 istituzioni scolastiche della provincia di Pescara ed è promosso dall’ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo, per valorizzare la musica come linguaggio universale. Capofila del progetto l’istituto comprensivo di Collecorvino, guidato dalla dirigente scolastica Natascia Verzella. Tra le scuole di Montesilvano ha partecipato l’Istituto comprensivo Ignazio Silone, con la dirigente scolastica Roberta Martorella. Setak ha cantato alcuni brani scritti in dialetto e composti da lui e ha risposto ad alcune domande degli studenti, i quali sono stati molto attenti alle sue risposte e soprattutto ai suoi brani, a lungo applauditi. All’evento ha preso parte anche il consigliere provinciale Antonio Zaffiri.

L'obiettivo del progetto è quello di creare percorsi formativi e performativi rivolti a docenti e alunni delle 14 scuole della rete in collaborazione con i partner di progetto; all’accoglienza nelle scuole dei tirocinanti del Conservatorio di Pescara e all’avvio di una ricerca sperimentale sulla ricaduta dei laboratori musicali e artistico-performativi sulle competenze trasversali degli alunni.

Setak, alias Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese il cui pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia: “lu setacciar”. Nel corso della sua esperienza artistica ha alternato l’attività di session man per Mannoia, Noemi, Locasciulli, Rettore a quella di solista. Nel 2019 esce il suo primo disco solista Blusanza interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali, accolto favorevolmente dalla critica. L'assessore Pompei:

Prima di entrare nel vivo della mattinata gli amministratori comunali hanno rivolto un saluto ai ragazzi. “Siete molto fortunati a vivere questo evento complimenti a chi ha portato avanti questo progetto. Cerchiamo di ascoltare tutto, non solo la parte musicale, ma cerchiamo soprattutto di essere migliori ogni giorno anche attraverso la musica. Ringrazio tutti per l’iniziativa”. Il vicesindaco Cilli:

“Finalmente da quest’anno abbiamo ripreso a fare eventi in presenza manifestazioni come queste sono momenti unici che fanno parte del percorso formativo degli alunni. Ringrazio, la presidente Verzella, la preside Martorella, il sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri e Nicola Pomponio, in arte Setak, per la sua disponibilità”.