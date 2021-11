Presentata la sesta edizione del calendario della "Montesilvanesità"

Anche quest'anno, per il sesto anno, è stato realizzato il "Calendario della Montesilvanesità", presentato dall'assessore comunale Alessandro Pompei alla presenza dell'ideatore dell'iniziativa, ovvero l'ex comandante dei vigili urbani di Montesilvano Sergio Agostinone.

L'obiettivo, anche per questa sesta edizione, è quello di rivivere la città di Montesilvano a partire dagli anni Settanta attraverso fotografie in bianco e nero che ritraggono zone e quartieri della città come la Colonnetta, villa Verrocchio, la Rocchetta, la riviera e il centro cittadino.

Il calendario è disponibile nella cartoleria Skarabokkio in via San Pietro a fronte di una libera donazione a favore della Onlus Bethel, che aiuta le famiglie bisognose con la raccolta di alimenti nei supermercati. Oltre all’assessore Pompei e all’autore Agostinone alla presentazione ha partecipato anche Davide Ardente.