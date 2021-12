Servizio di consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio agli anziani, la proposta del Club Forza Silvio Montesilvano

Aiuti alla popolazione anziana con un servizio di consegna di farmaci e beni di prima necessità a domicilio.

Il club Forza Silvio, guidato da Rosa Roberto e dall’intero direttivo, intende portare all’attenzione del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dell’intera amministrazione comunale, del direttore dell’Azienda Speciale Donatelli e dell’itera città una propria proposta in ambito sociale e in particolar modo nei confronti delle persone anziane della città.

«Il nostro club», spiega Rosa, «intende rendersi promotore di una importantissima iniziativa, che auspichiamo possa riceve il sostegno bipartisan, la quale tende tutelare tutte le persone in avanzato stato di età, persone sole e/o con eventuali difficoltà motorie negli spostamenti quotidiani, in considerazione anche delle temperature rigide del periodo, ma soprattutto con una maggiore attenzione dovuta alla situazione sanitaria dovuta al Covid che il nostro paese e di riflesso anche la ns. città è chiamata ad affrontare».

Poi si legge nella nota: «Per le ragioni sopra esposte, riteniamo, a nostro giudizio, fondamentale, che il primo cittadino di concerto con il direttore generale dell’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano, Donatelli, accolgano la nostra proposta, così come è già avvenuto in occasione del lockdown dello scorso anno, attivando il servizio di consegna a domicilio di medicinali e beni di prima necessità a tutti i cittadini della nostra città le quali versano in età avanzata e in evidente stato di necessità, con il supporto della protezione civile di Montesilvano, della Croce Rossa Italia e di tutte le eventuali associazioni di promozione sociale e non operanti sul territorio della città di Montesilvano per la relativa consegna dei medicinali e beni di necessità. Siamo certi, che la nostra proposta, sarà accolta positivamente dall’amministrazione comunale e troverà sostegno da parte dell’intero consiglio comunale senza distinzione di colore politico di appartenenza».