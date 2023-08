Il Serena Majestic di Montesilvano premiato "Struttura alberghiera dell'Anno" dal gruppo dei giornalisti enogastronomici d'Abruzzo

L'hotel Serena Majestic di Montesilvano ha ottenuto il riconoscimento per il gruppo Bluserena come "Struttura alberghiera dell'Anno" dal gruppo dei giornalisti enogastronomici d'Abruzzo capitanati da Donato Fioriti della segreteria nazionale Figec/Cisal (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione).

A ritirare il premio, davanti a più di mille persone presenti, è stato il direttore del Serena Majestic Julien Delfino assieme a tutto lo staff dirigenziale e di una cucina che continua a distinguere per qualità e professionalità dei servizi.

Al cerimoniale di premiazione hanno presenziato l'accademico della cucina Mimmo Russi, il maestro di cucina della Federazione Italiana Cuochi Santino Strizzi, l'attrice teatrale Franca Minnucci che ha recitato una delle grandi poesie di Gabriele D'Annunzio, e il cantautore Maurizio Tocco che ha presentato in anteprima, e con successo, il suo ultimo lavoro discografico dal titolo "E dammi un bacio prima di dormire".

«Un riconoscimento molto gradito che ci carica di ulteriori responsabilità», dice il direttore della struttura alberghiera di Montesilvano Julien Delfino, «un premio da condividere con tutta una squadra che lavora con amore e con impegno tutti i giorni per garantire la massima qualità in ogni settore».