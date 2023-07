Una serata con rievocazione medievale per conoscere e scoprire il borgo di Montesilvano Colle

Il Comune di Montesilvano ripropone, dopo il successo della prima serata, un'altra notte per riscoprire uno dei centri storici più belli della prima fascia collinare abruzzese e valorizzare la storia e il patrimonio

artistico montesilvanese. Giovedì 3 Agosto ultimo appuntamento per l'estate 2023 con "Serata d'estate a Montesilvano Colle", una visita guidata alla scoperta del borgo medievale e cena itinerante con la partecipazione dei rievocatori medievali della "Gualdana dell'orso". Si potrà conoscere l'antico borgo murato di Montesilvano Colle, lo splendido centro storico che sorge in alto rispetto alla città moderna, tra quello che ancora resta della fitta boscaglia da cui deriva il nome, conservatosi appartato e riposto nonostante la vicinanza al mare. La visita guidata che svelerà segreti, storia e splendide opere d’arte; la cena-degustazione itinerante alla scoperta dei ristoranti del borgo; il fascino di rievocatori medievali che faranno compiere un vero e proprio viaggio nel tempo; i panorami sconfinati che si scoprono dalla passeggiata intorno alla cinta muraria.

Durante la passeggiata in paese i membri dell'associazione daranno vita a un combattimento medievale, si lanceranno all’assalto del nemico, proteggeranno l’ingresso dell’antica postierla d’accesso al borgo e – soprattutto – arruoleranno dal pubblico combattenti da mandare in battaglia sotto gli stendardi dell’imperatore.

Programma: ore 18,30 ritrovo dei partecipanti in piazza Calabresi: dalle 19 alle 20,30 visita guidata gratuita con le esibizioni dei rievocatori medievali, a seguira cena-degustazione facoltativa itinerante. Obbligatoria la prenotazione per la cena e per la visita guidata.

Per tutte le informazioni e per iul menù: 085.448.17.59, 085.448.17.60, 085.448.17.61 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00