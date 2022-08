Grande successo e tutto esaurito per la manifestazione "Sera d'Estate a Montesilvano Colle" [FOTO]

Grande successo per la seconda passeggiata "Sera d'Estate a Montesilvano Colle", manifestazione volta alla promozione turistica e culturale del centro storico della nostra città che, con diverse ripetizioni per ciascuna estate, è giunta al suo terzo anno. L'evento si è tenuto il 25 agosto e come spiega l'amministrazione comunale ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini, turisti e anche residenti di Montesilvano con l'obiettivo di far conoscere e promuovere il borgo storico della città.

La serata si è svolta in due momenti: prima la visita guidata del borgo, con le spiegazioni intervallate da dimostrazioni e messe in scena medievali, poi la cena itinerante.

Il sindaco Ottavio De Martinis:

"Il grande successo della manifestazione e il suo gradimento ci confermano che la strada che abbiamo intrapreso, cioè quella di rendere Montesilvano Colle polo di intrattenimento culturale della fascia costiera centro settentrionale abruzzese è giusta. Continueremo a perseguirla con altre iniziative che coinvolgeranno tutta l'area collinare: sono in preparazione sentieri escursionistici e passeggiate naturalistiche. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per il successo dell'evento: Camillo Chiarieri, membro del mio staff, che ha guidato i partecipanti alla scoperta del borgo; i bravissimi rievocatori medievali de "La Gualdana dell'Orso", che rappresentano un vanto per Montesilvano; i ristoratori del Colle che hanno preparato i piatti degustati durante la cena itinerante. Il numero altissimo di prenotazioni ha costretto a dichiarare il "sold out" già da diversi giorni precedenti l'evento, che certamente l'anno prossimo sarà potenziato per dare a più persone la possibilità di parteciparvi"