Sequestrato dalla guardia costiera uno stabilimento balneare di Montesilvano

Uno stabilimento balneare di Montesilvano è stato posto sotto sequestro dalla guardia costiera.

I militari in forza dipendente delegazione di spiaggia di Montesilvano, unitamente a personale della capitaneria di porto di Pescara, venerdì 31 marzo hanno operato il sequestro di uno stabilimento balneare in viale Aldo Moro sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

L’attività di accertamento si è resa necessaria dopo il riscontro di una serie di fattispecie riguardanti aspetti demaniali, edilizi e paesaggistici che sarebbero illecite.

Il sequestro, a carico del concessionario del medesimo stabilimento balneare, è stato operato affinché le cose pertinenti al reato, relative a una serie di innovazioni che sarebbero state realizzate in assenza di autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche, siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato, essendo stati ravvisati elementi utili volti a qualificare penalmente rilevante il comportamento posto in essere. «Si stima», si legge in una nota della guardia costiera, «che le opere realizzate occupino una superficie complessiva che sfiora i cinquecento metri quadrati. Di tutte le attività si è proceduto a relazionare puntualmente la locale Procura della Repubblica di Pescara. Le difformità accertate sono state altresì riferite agli enti preposti alla gestione del demanio marittimo per i conseguenziali atti a tutela dei pubblici interessi di settore».

Così concludono dalla capitaneria di porto: «L’attività di controllo del territorio posta in essere dal personale militare della Guardia Costiera proseguirà senza soluzione di continuità al fine di assicurare la tutela dei beni demaniali, ambientali e del territorio costiero e marittimo in generale».