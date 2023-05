Stabilimento balneare di Montesilvano con opere senza autorizzazioni arriva a 400 metri quadrati, sequestrato [FOTO]

La guardia costiera ha effettuato il sequestro di uno stabilimento balneare di Montesilvano.

Coordinati dal direttore marittimo dell’Abruzzo e del Molise, personale militare dipendente della locale delegazione di spiaggia ha operato il sequestro di uno stabilimento balneare di viale Aldo Moro.

L’attività, come si legge in una nota della guardia costiera, unitamente a personale tecnico del Comune, si è resa necessaria a seguito del riscontro di una serie di fattispecie illecite che riguardano aspetti demaniali che si protrarrebbero oramai da diversi anni.

Il sequestro operato a carico del concessionario dello stabilimento balneare, è stato effettuato a causa della realizzazione di una serie di opere per le quali mancherebbero autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche, ravvisando elementi utili a qualificare come penalmente rilevante la condotta posta in essere dal concessionario stesso e per le quali, la competente Procura della Repubblica di Pescara, ha assunto la direzione delle indagini. Si stima che le opere realizzate occupino una superficie complessiva che supera i 400 metri quadrati.

L’attività di controllo del territorio posta in essere dal personale militare della guardia costiera, proseguirà senza soluzione di continuità, allo scopo di assicurare la tutela dei beni demaniali, ambientali e del territorio costiero e marittimo in generale per il ripristino della legalità in ambito demaniale marittimo.