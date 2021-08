Nuova operazione anti abusivismo sulla spiaggia di Montesilvano, sequestrata merce contraffatta [FOTO]

In azione gli agenti della polizia municipale, i militari della guardia costiera e i carabinieri

Seconda operazione anti-abusivismo dell'estate 2021 sulla spiaggia di Montesilvano da parte di quattro unità della polizia locale, due della guardia costiera, con il supporto di una pattuglia della compagnia dei carabinieri.

All’operazione ha partecipato anche il consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Marco Aurelio Getulio Forconi.

Rispetto alla prima operazione, che si è svolta lo scorso 9 agosto e nel corso della quale sono stati sequestrati 3 mila pezzi di merce contraffatta, questa volta l’attenzione è stata rivolta soprattutto a prodotti di alta qualità, come borse da donna e scarpe da corsa e ginnastica, il tutto contraffatto, privo di marchio e di documentazione, per un totale di circa 100 pezzi. I controlli sono iniziati alle ore 10 e si è conclusa alle 12 e hanno riguardato tutto il litorale, dai grandi alberghi fino a via Livenza.

“Siamo molto soddisfatti", afferma il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, "perché a differenza della volta precedente sono stati sequestrati pochi pezzi, un segnale di come l’attività di prevenzione svolta sulle spiagge, con l’ausilio delle e-bike insieme alla guardia costiera e ai carabinieri, sia stata importante per il ripristino della legalità e per scoraggiare il fenomeno”.

“Quello di oggi", spiega Forconi, "è stato un blitz molto importante in quanto il materiale sequestrato, rispetto a quello del 9 agosto, è di fattura maggiore. C'è stata totale collaborazione da parte dei bagnanti, anche nelle segnalazioni, e questo è un dato da non sottovalutare. Ringrazio gli agenti della polizia locale e della guardia costiera, notevolmente impegnati anche sul piano atletico, a cui va il plauso di tutta l'amministrazione comunale, sindaco Ottavio De Martinis in primis e della cittadinanza intera”.