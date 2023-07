Rifiuti inquinanti e pericolosi, distributore di Montesilvano sequestrato dalla guardia costiera: la bonifica a spese dell'imprenditore

Le indagini della guardia costiera e della polizia avevano portato dritti verso un distributore di carburanti di Montesilvano ed è stato questo a far scattare il sequestro dell'area ora bonificata a spese dell'imprenditore. Secondo quanto emerso e riferito proprio dalla guardia costiera, era proprio quella la fonte primaria di inquinamento rilevata in corrispondenza di un collettore principale di una rete fognaria. A dimostrarlo sarebbero stati i campionamenti effettuati che hanno permesso di determinare la presenza di rifiuti speciali pericolosi e cioè la violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (divieto di abbandono) e dunque un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

A disporre il sequestro era stata la procura di Pescara così da consentire le verifiche e le caratterizzazioni necessarie al loro smaltimento. Come disposto dall'autorità giudiziaria e come anticipato, l’area è stata bonificata a cura e spese del titolare dell'impresa e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti di natura ambientale per consentire l’adozione di consequenziali misure a salvaguardia dell’ambiente. “Appare infine doveroso rammentare al cittadino.imprenditore di smaltire secondo norma i rifiuti con particolare riferimento a quelli pericolosi in quanto– sottolinea la guardia costiera nella nota con cui comunica quanto avvenuto - una cattiva gestione degli stessi potrebbe avere conseguenze negative sull’ambiente con discendenti possibili ripercussioni sulla salute pubblica e i contravventori sarebbero soggetti, a seconda dei casi, a sanzioni amministrative e anche penali”. A far partire le indagini è stata una circostanziata segnalazione.