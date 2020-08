Borse contraffatte e un carretto con oltre 200 articoli sotto sequestro a Montesilvano

Stamattina la polizia locale di Montesilvano ha sequestrato 50 borse contraffatte e un carretto con 200 pezzi di vari articoli. All'operazione, effettuata dai vigili urbani nel tratto di spiaggia libera all’altezza di via Strasburgo, ha assistito il consigliere comunale Marco Forconi, che ha espresso soddisfazione.

Queste le sue parole: “Un ringraziamento agli agenti della polizia locale per l’ottimo lavoro svolto anche nelle scorse settimane. In questi mesi abbiamo dato un duro colpo alla contraffazione. Un ringraziamento al sindaco De Martinis per l’incarico che mi ha conferito”.