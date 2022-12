Sequestrata a Montesilvano un'autofficina abusiva, scoperto anche dipendente in nero e senza permesso di soggiorno [FOTO]

Un'area di circa 500 metri quadrati, utilizzata come officina meccanica, è stata scoperta e posta sotto sequestro a Montesilvano dai militari del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Pescara.

L’individuazione dell’area sequestrata è stata possibile grazie ai sorvoli eseguiti dagli aeromobili della sezione aerea, poiché il sito era recintato e circondato da folta vegetazione per la quale era impossibile vedere l’attività abusiva in corso.

Il successivo controllo eseguito all’interno dell’area avrebbe permesso di individuare un soggetto di origine senegalese intento a svolgere l’esercizio di autoriparatore senza alcuna autorizzazione, avvalendosi della collaborazione di un dipendente non regolarmente assunto e senza permesso di soggiorno.

All’esito delle attività di controllo sono state contestate ai responsabili violazioni in materia ambientale, abusivismo commerciale e lavoro sommerso e si è proceduto al sequestro dell’area per l’esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione e la non corretta gestione dei rifiuti. «L’operazione», si legge in una nota, «si colloca in un più vasto e complesso piano operativo attuato dai militari del Roan di Pescara volto al contrasto dei reati ambientali ed alla salvaguardia del patrimonio naturalistico del Paese. La componente aeronavale della guardia di finanza rappresenta un elemento imprescindibile che consente di mantenere, nell’arco delle 24 ore, un costante presidio del territorio per contrastare ogni tipo di attività illecita».