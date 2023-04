A Montesilvano tutto pronto per inaugurare il secondo sentiero escursionistico della costa abruzzese

Sarà inaugurato a Montesilvano il secondo sentiero escursionistico della costa abruzzese. Appuntamento domenica 21 maggio con l'iniziativa voluta dal Comune di Montesilvano assieme alla sezione di Pescara del Cai Club alpino italiano, oltre alla pro loco ville Montesilvanesi. Il percorso è denominato "L'anello di fonte avellana" e si unisce all'unico altro percorso attualmente disponibile a Torino di Sangro.

Dalle 9.30 alle 13.30 di domenica 21 maggio tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa potranno vivere una vera e propria mattinata di festa. Il Comune ha commentato:

"Dopo un lungo periodo di preparazione, la nostra città avrà un suo percorso collinare incluso nella Rete escursionistica dei sentieri italiani, ufficialmente segnato con i colori bianco e rosso del Club alpino italiano.

Fonte dell'Abbazia e via Colle della Vecchia. Per motivi di sicurezza e logistica il percorso può essere effettuato contemporaneamente da un massimo di 100 persone.

Dati tecnici:

Difficoltà: E; dislivello complessivo: circa 350 m; percorso complessivo: circa 5 km: caratteristiche: percorso ad anello con brevi varianti. Pur non presentando il percorso particolari difficoltà tecniche, raccomandiamo l'iscrizione solo a chi è in buone condizioni fisiche e in grado di percorrere senza difficoltà medie distanze.