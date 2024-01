Cambiano i sensi unici in due strade di Montesilvano

Modifiche alla viabilità nella zona del centro di Montesilvano. L'amministrazione comunale infatti, a seguito di alcuni incontri con i residenti della zona e con i commercianti, ha deciso di invertire il senso di marcia in via Flaiano. In questo modo sarà utilizzabile comodamente il parcheggio che si trova in via Deledda. Per ragioni di sicurezza stradale, invece, è stato invertito il senso unico in via Giolitt. Anche in questo caso, spiega il Comune, la richiesta è partita dai residenti e dai commercianti.