Cambiano i sensi unici a Montesilvano vicino al lungomare, De Martinis: "Miglioreremo la viabilità e la sicurezza"

Cambia la viabilità vicino al lungomare di Montesilvano. L'amministrazione comunale, infatti, farà scattare fra qualche giorno in tre strade principali fra Villa Canonico e Villa Verrocchio ovvero via Lazio, via Chieti e Via Emilia, i sensi unici che rivoluzioneranno l'assetto viario nella zona. L'obiettivo, come spiega il sindaco da noi contattato, è quello di migliorare la viabilità rendendola più fluida, più sicura e funzionale. Cambieranno anche i parcheggi e la segnaletica, per questo i lavori sono già iniziati e la polizia locale guidata dal comandante Nicolino Casale, non appena saranno completati darà il via ai nuovi senzi unici.

Le tre strade principali avranno senso di marcia da nord verso sud mentre in viale Abruzzo tornerà il senso unico monti-mare. Il senso unico scatterà anche in alcune traverse del lungomare dal quale si potrà accedere in via Piemonte, via Romagna, via Calabria, via Liguria e via Maremma. Cambieranno di senso, dunque monti- mare, via Veneto, via Friuli Venezia Giulia, via Umbria e via Trieste. Il sindaco ha commentato:

"Dopo gli interventi di riqualificazione abbiamo ragionato anche su questo intervento viario, grazie ai marciapiedi diventati a norma che lasciano poco spazio alla carreggiata. Per questo motivo, abbiamo deciso per una serie di sensi unici che saranno funzionali a tutto l'assetto viario. Per le traverse del lungomare, da tempo era necessario un adeguamento e ripensamento, inserendo anche strade più piccole e minori oltre a via Emilia, via Lazio e via Chieti che sono direttrici importanti per il traffico in quella zona della città. Sicuramente avremo benefici anche in termini di sicurezza".