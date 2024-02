Nei parchi cittadini di Montesilvano dei seminari per educare e gestire nel modo corretto i cani

Una serie di incontri e seminari gratuiti per educare e gestire correttamente i propri cani. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Doggielandia ed è denominata “Dog school - educare e gestire”, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al corretto comportamento con i cani e per migliorare la loro gestione e il rapporto con lo stesso animale. I tre seminari si svolgeranno dalle ore 10,00 di domenica 25 febbraio (“Sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza del cane educato e sport cinofili”) e sabato 9 marzo (“Abc dell’area cani: regole e giusto uso da parte di tutti e comunicazione canina”) nell’area cani del parco Giovanni Paolo II e, infine, sabato 30 marzo (“Salute del cane: campanelli d’allarme, problematiche comuni e pericoli di stagione”) sempre nell’area cani del parco della Libertà.

Il consigliere delegato al mondo animale, Giuseppe Manganiello e l’assessore al verde pubblico, Alessandro Pompei:

“I seminari hanno l’obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale, ma soprattutto il nostro intento è quello di educare quei proprietari che spesso non raccolgono le deiezioni canine, imbrattando incuranti le strade cittadine. Lo scorso anno, come ci ha comunicato la nostra polizia locale, sono state emesse 160 sanzioni, di cui 49 per mancata raccolta di deiezioni canine e 111 a quei padroni che non portavano il cane al guinzaglio o erano sprovvisti di museruola. Auspichiamo che i seminari siano frequentati per donare le nozioni base e l’educazione a chi decide di adottare o acquistare un cane”.

“Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche e sui comportamentali del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile . I proprietari e i detentori di cani non sempre interagiscono in modo corretto con i propri animali, soprattutto per mancanza di conoscenze adeguate, per questo motivo gli incontri sono finalizzati a prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali, ma anche dei loro padroni. I tre incontri si svolgeranno all’interno dei parchi, i quali sono spesso frequentati dai cani, per via delle aree di sgambamento presenti. Al termine del percorso formativo consegneremo un attestato di frequenza”.

Per partecipare ai seminari gratuiti è necessaria la prenotazione al numero telefonico: 3926060521