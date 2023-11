Aperte dal Comune di Montesilvano le segnalazioni degli atleti da premiare per il secondo Galà dello sport

In occasione della seconda edizione del "Gran galà dello sport" organizzato dall'amministrazione comunale di Montesilvano, il Comune ha aperto le segnalazioni per le società sportive che intendono far premiare durante la serata un loro atleta o una squadra per i risultati sportivi ottenuti nel 2023. Nell'edizione 2023 ci sarà anche spazio per la solidarietà con il sodalizio con Telethon:

"Per essere protagonisti della serata e ricevere un riconoscimento nel corso della serata dedicata allo sport, alla solidarietà e all’intrattenimento, le associazioni sportive locali sono invitate ad inviare entro il 24 novembre, i nominativi di eventuali propri atleti o tecnici con le informazioni biografiche e tecniche dell’atleta e della gara per la quale è stato premiato. Si precisa che il premio conferito all’atleta deve rientrare nell’ambito di competizioni federali di rilevanza nazionale ed internazionale. L’eventuale riconoscimento, inoltre, sarà approvato solo dopo aver verificato la rispondenza ai requisiti evidenziati dal regolamento comunale, sottoposti al vaglio dell’apposita commissione consiliare."

Per partecipare, inviare le proprie segnalazioni al seguente indirizzo: segreteriasindaco@comune.montesilvano.pe.it specificando nell’oggetto: “Gran galà dello sport 2023”.