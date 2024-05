A Montesilvano cambia la sede di alcuni seggi anche in occasione delle elezioni comunali

In occasione delle prossime elezioni comunali in programma a Montesilvano l'8 e 9 giugno, il Comune fa sapere ai cittadini residenti appartenenti ad alcune sezioni elettorali, che vi sarà il cambio di sede del seggio come già avvenuto per le elezioni regionali del mese di marzo.

In particolare, gli elettori iscritti nelle sezioni n. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 ubicate presso la scuola media di via d’Annunzio devono recarsi a votare nella scuola media Delfico in via San Francesco.