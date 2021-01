De Martinis annuncia: "Montesilvano è pronta per il secondo screening di massa"

Il sindaco incontrerà durante la prossima settimana il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, per organizzare la ripetizione dei test Covid-19 al Pala Dean Martin, come sollecitato nei giorni scorsi dal governatore Marsilio

Montesilvano è pronta per il secondo screening di massa. Lo annuncia il sindaco De Martinis, che incontrerà durante la prossima settimana il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, per organizzare la ripetizione dei test Covid-19 al Pala Dean Martin, come sollecitato nei giorni scorsi dal governatore Marsilio.

"Siamo pronti a ripetere l’operazione, dopo l’efficiente servizio offerto alla popolazione i primi di gennaio - afferma De Martinis - Se non ci fossero stati i dieci giorni di screening numerose persone sintomatiche sarebbero andate in giro senza sapere di essere positive, mettendo in pericolo la salute di tanti. Metteremo a disposizione anche in questa occasione tutte le nostre forze lavorative a servizio della collettività e sono in contatto con il direttore Ciamponi per organizzare il servizio".

Il sindaco ringrazia i cittadini che si sono sottoposti ai test e invita tutti a partecipare al secondo screening: "Alcune scuole secondarie hanno già effettuato i tamponi, per le scuole primarie ritengo sia meglio farlo all’interno del Pala Dean Martin, ma di questo ne parleremo con i dirigenti scolastici e con la Asl".