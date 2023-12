Seconda assemblea pubblica a Montesilvano per il progetto "Divercities"

Seconda assemblea pubblica a Montesilvano per il progetto di integrazione e dialogo interculturale "Divercities". Appuntamento il 15 dicembre dalle 16 alle 19 nel Pala Dean Martin dove per la seconda volta ci sarà un incontro al fine di avviare un dialogo e una collaborazione fattiva fra le associazioni del territorio, l'ente comunale, i residenti e i cittadini stranieri per avere una città davvero interculturale da tutti i punti di vista ovvero etnico, sociale (legato alle persone disabili) e di genere.

Il Comune di Montesilvano, appartenente alla Rete delle città del dialogo, in co-progettazione con l’associazione Formula e Movimentazioni, ha aderito ad un progetto a tutto tondo che permetterà alla comunità urbana di sfruttare i vantaggi delle diversità e ridurre al minimo i rischi legati alle migrazioni nell'ambito del progetto “DiverCities - Città Europee per la Diversità e la Partecipazione”, il cui obiettivo principale è l’attivazione di processi di partecipazione in contesti di diversità in supporto alle politiche interculturali locali.L'ente comunale ha commentato:



"Dopo aver riflettuto su ciò che è emerso dalla prima assemblea, ci si è resi conto che il nostro impegno verso la diversità e l'inclusione è più forte che mai. L'obiettivo principale delle assemblee interculturali è promuovere l'interazione e la collaborazione tra persone di diverse nazionalità e appartenenza culturale. Vogliamo superare i pregiudizi, costruire ponti e creare relazioni positive e durature che possano arricchire la nostra comunità.

L’interculturalismo si basa sull’applicazione simultanea dei principi di uguaglianza dei diritti e delle opportunità, nel tentativo ultimo di mobilitare i contributi di tutti coloro che risiedono in un territorio ai fini dello sviluppo della città stessa, la quale è la somma delle storie delle persone che la fanno. "