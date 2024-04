Laboratori artistici e educativi con l'associazione Amare Montesilvano: riprendono le attività

Sono ripartiti i laboratori educativi di “Pittura per l'Ambiente” organizzati dall'associazione culturale Amare Montesilvano. Un percorso educativo di attività didattiche pensate e organizzate nell'ambito del progetto “Montesilvano per l'Ambiente” patrocinato dal Comune che ha ripreso il suo percorso nel plesso di via Campo Imperatore e che proseguirà fino al termine dell'anno scolastico con altri 13 laboratori coinvolgendo circa 400 alunni dell'infanzia e la primaria.

Il tema scelto dall'artista-ecologista Anita Di Girolamo per questo primo appuntamento è stato il “Ciclo vitale di farfalle, lombrichi, ape e medusa”. Lavori di gruppo quelli che sono chiamati a svolgere i piccoli alunni con ognuno di quelli realizzati che verrà poi assemblato facendone un grande quadro.

A coadiuvare le attività, l’insegnante Paola Candeloro, l’assistente sociale Rosanna Di Toro e l’assistente belle arti Diana Fiori. Oltre alle attività laboratori artistici ci sono anche quelli prettamente educativi con come primo argomento “Fiume, mare e laghi” grazie al quale agli studenti si fa conoscere il territori. Attività questa svolta da alcuni specialisti dell'associazione Nuovo Saline che collabora al progetto. Con loro si svolgeranno altri otto laboratori con lezioni nel corso delle quali verranno mostrati reperti di animali e pesci, abitanti del mare e del fiume.

Le prime classi coinvolte nel progetto sono le terze A, B e Ci del prello di via Vitello d'Oro. Poi sarà il turno della Delfico con il plesso di Basio e le classi quarte. A collaborare con l'associa