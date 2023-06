Scuole dell'infanzia della direzione didattica chiuse il 12 giugno a Montesilvano per lavori

Sospensione delle attività didattiche lunedì 12 giugno a Montesilvano, nelle scuole dell'infanzia che appartengono alla direzione didattica. Si tratta, nello specifico delle scuole in via Vitello d'Oro, via Lazio, via Valle' d'Aosta e via Dante. Il sindaco Ottavio De Martinis ha disposto la sospensione delle attività considerando che è necessario procedere in modo urgente allo spostamento degli arredi e di tutto il materiale presente nelle scuole al fine di poter avviare il prima possibile il cantiere di riqualificazione dei plessi scolastici con fondi Pnrr per 400 mila euro che permetteranno di effettuare gli interventi nelle scuole di via Vitello d'Oro e via Valle d'Aosta.

Per questo, gli arredi e il materiale saranno spostati in locali delle altre due scuole, e tenedo conto che martedì 13 giugno le lezioni sono già sospesi per le festività del santo patrono di Montesilvano (Sant'Antonio), la giornata di lunedì 12 giugno sarà utilizzata per svolgere questo tipo di lavori.