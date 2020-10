Scuole chiuse a Montesilvano per il passaggio del Giro d'Italia previsto per martedì 13 ottobre.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha infatti firmato un'ordinanza per la chiusura di tutti i plessi scolastici cittadini.

Questo quanto viene ordinato dal primo cittadino: «La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale della città di Montesilvano, per il giorno 13 ottobre con conseguente sospensione delle attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi».