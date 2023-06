Gli alunni della scuola di Villa Verrocchio a Montesilvano protagonisti della mostra "Itinerari di bellezza"

L'anno scolastico degli alunni dell'istituto comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano si è concluso con una mostra dal titolo "Itinerari di bellezza" nella quale gli alunni sono stati coprotagonisti. Un progetto che ha preso forma da percorsi formativi dedicati all'arte, alla musica, alla letteratura avviato dall'Istituto capofila guidato dalla dirigente Enrica Romano, in sinergia con l'istituto comprensivo Pescara 7, l'Istituto comprensivo Spoltore e il Nido D' Oro d'infanzia. L'inaugurazione, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, è avvenuta sabato 10 giugno nelle sedi di via Olona e via Adda e alla presenza anche degli alunni degli istituti partecipanti, degli insegnanti, dei ragazzi e numerosi genitori.

Il sindaco ha dichiarato:

"Sono fiero di inaugurare questo pomeriggio di autentica bellezza che rappresenta il momento conclusivo del “Piano delle Arti” un progetto interdisciplinare ricco e articolato rivolto agli alunni di più Istituti, realizzato in rete di scuole con la supervisione dell'Università D'Annunzio di Chieti Ringrazio la Dirigente Enrica Romano per l'invito e per la rete di relazioni e percorsi interdisciplinari che come scuola capofila ha favorito, contribuendo allo stesso tempo allo studio e alla valorizzazione del nostro meraviglioso Abruzzo, ampiamente rappresentato nei lavori dei ragazzi esposti alla mostra. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo e complimenti a tutte le scuole, ai rispettivi dirigenti che hanno preso parte al progetto e ai ragazzi, promotori di bellezza”.infanzia, delle scuole primarie e delle scuole medie.