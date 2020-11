Covid, la giunta di Montesilvano stanzia nuove somme per un'aula aggiuntiva nella scuola di viale Abruzzo

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato lo stanziamento di 22 mila euro per l'esecuzione di nuovi lavori per l'ampliamento e la manutenzione nella scuola primaria di viale Abruzzo.

La decisione, presa nell'ambito dell'emergenza Covid, ha come scopo quello di adattare e realizzare una nuova aula che servirà a ottimizzare gli spazi in questo momento di emergenza sanitaria.

Gli interventi rientrano nel decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia connesse alla emergenza Covid-19.

L’aula multiuso ha una struttura in legno lamellare, poggiante su fondazioni con travi rovesce in calcestruzzo armato, che verrà collegato alla struttura esistente anche attraverso l'interposizione di giunto sismico lungo tutto il perimetro di collegamento in modo da garantire maggiore autonomia sismica delle strutture. Il responsabile del procedimento è il geometra comunale Marco Amadio.

«La cifra stanziata», afferma l’assessore al Bilancio Deborah Comardi, «è a completamento di lavori affidati lo scorso settembre alla ditta di Costruzioni Generali Clama sas di Montesilvano e finanziati all’interno dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. L’importo stanziato dall’amministrazione comunale ammonta a 21.940,42 euro, mentre il finanziamento del ministero erogato è di euro 29.877,83».

Questo, invece, quanto aggiunge l'assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Cilli: «Preventivamente il progetto prevedeva la demolizione dell’esistente muro perimetrale esterno, con rimozione di eventuali impianti presenti, le pareti esterne saranno realizzate con blocchi di muratura intonacati e tinteggiati, gli impianti saranno implementati, il tutto al fine di adattamento e di adeguamento dei nuovi spazi scolastici come adeguamento alle norme Covid-19. Durante le lavorazioni sono sopravvenute ulteriori esigenze lavorative relativamente alla fornitura e posa in opera di cerchiature metalliche per appoggio del solaio esistente con trattamento e ripristino cemento armato dei pilastri della scuola, a ulteriori lavori edili, oltre alla realizzazione di finestra comprensiva di grata metallica e avvolgibile».