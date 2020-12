La scuola 'Ignazio Silone' di Montesilvano Colle ha una nuova tettoia [FOTO]

L'istituto comprensivo "Ignazio Silone" di Montesilvano Colle è stato oggetto di manutenzione e modifiche strutturali necessarie per permettere agli alunni e al personale docente di stazionare in tutta sicurezza e comodità. La tettoia esterna è stata sostituita con una copertura in ferro e acciaio che funge da riparo nelle giornate di maltempo.

Inoltre, nel pieno rispetto delle normative antincendio, saranno eseguiti lavori di adeguamento nelle due uscite di emergenza. Stessa cosa per la scuola Di Blasio, mentre alla Colonnetta, in via Almirante, sono state aggiunte altre 2 aule, sistemato il giardino e ultimata la scuola per l'infanzia. Nuove aule verranno realizzate nei prossimi mesi anche nei plessi scolastici di viale Abruzzo e via Olona.