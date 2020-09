Montesilvano, sindaco e assessore illustrano i lavori della scuola d'infanzia Colonnetta

Un incontro per informare le famiglie sui lavori portati a termine all'istituto comprensivo "Ignazio Silone" di Montesilvano.

Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Cilli hanno portato a conoscenza dei genitori dei piccoli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia Colonnetta, tutti i lavori e gli interventi di manutenzione apportati in questi mesi per garantire la ripresa delle attività didattiche nella massima sicurezza.

Presente anche il dirigente scolastico Roberto Martorella.

All’edificio, inaugurato a maggio 2019, sono state aggiunte altre due aule ed è stato sistemato lo spazio esterno. «Questa è una una struttura moderna, colorata, ad alto risparmio energetico», riferisce l'assessore Cilli, «nell’interno di ogni classe c’è un sistema di ventilazione meccanica, quindi non c’è bisogno di aprire le finestre ma c’è una ventilazione naturale che proviene direttamente dall’esterno. Tutto l’edificio ha il riscaldamento a pavimento e i termostati in ogni aula. Le murature esterne sono da 42 centimetri e assicureranno fresco d’estate e caldo trattenuto in inverno”. In ogni aula verrà rispettato il distanziamento sociale, con l'applicazione quotidiana di tutte le procedure anti Covid».