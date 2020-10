Al Pala Dean Martin di Montesilvano apre i battenti la Scuola civica di teatro, tra i docenti Giò Di Tonno

Poco più di due settimane all'inizio dei corsi di recitazione indetti dalla Scuola civica di teatro di Montesilvano, presieduta da Alfonso Melchiorre.

Da novembre fino al mese di giugno si terranno le lezioni aperte sia ai bambini dai 6 ai 14 anni, che agli adulti intenzionati a sviluppare quella vocazione inespressa di attore teatrale e cinematografico.

La sede è al Pala Dean Martin che ospiterà anche la Scuola civica di musica diretta da Gianni Scannella.

Il sindaco De Martinis ha chiesto espressamente alla Regione Abruzzo un finanziamento di oltre un milione di euro per rilanciare il centro congressuale, considerato un polo culturale, fieristico e attrattivo tra i più importanti del medio Adriatico.

«I docenti individuati sono artisti affermati nel panorama nazionale ed internazionale», afferma la direttrice artistica Tiziana Di Tonno, «ci sarà anche un corso dedicato alla commedia napoletana, a cura di Aldo Inda. Io porterò avanti, per il secondo anno, il corso di recitazione base per ragazzi e adulti e insieme a Francesco Centorame il corso di recitazione di primo livello per ragazzi e adulti dai 16 ai 60 anni».

Toccherà invece a Valentina Papagna insegnare le tecniche di recitazione ai bambini, mentre Giò Di Tonno si occuperà di musical, canto, danza e recitazione teatrale. C'è anche il corso di lettura espressiva e interpretativa, con la cattedra assegnata a Susanna Costaglione e il corso di scrittura creativa e umoristica che sarà portato avanti da Massimiliano Elia. Per gli amanti del cinema, la scuola ha pensato bene di inserire una masterclass gestita da Francesco Centorame. Durante l'anno accademico interverranno personaggi del mondo della televisione, del teatro e dello spettacolo. L'open day, con tutti i docenti, si terrà il prossimo 24 ottobre al Pala Dean Martin a partire dalle ore 16, per far conoscere da vicino tutta l'offerta formativa.