Montesilvano, sindaco e scuola civica di musica incontrano gli studenti dell'istituto Troiano Delfico per l'avvio dei nuovi corsi

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha fatto visita, nei giorni scorsi, assieme ai docenti della scuola civica di musica e teatro, agli studenti dell'istituto comprensivo Troiano Delfico, per parlare dei nuovi corsi che prenderanno il via a partire da oggi 3 ottobre al Pala Dean Martin.

All’incontro hanno partecipato anche il direttore artistico Paolo Talanca, la direttrice amministrativa, Donatella Columbaro e i docenti Linda Piovano (pianoforte), Alfonso Giancaterina (clarinetto), Ellery Latorre (musicoterapia), Cristian Caprarese (pianoforte moderno), Umberto Palazzo (storia e scrittura del rap), Loris Donatelli (chitarra) Melanie Budde (violino) Simona Capozucco (canto moderno) e Tiziana Di Tonno (teatro).

Gli studenti sono stati rapiti dalle note e dalla bravura dei professionisti che hanno suonato e cantato dal vivo, inoltre, hanno fatto domande sui vari indirizzi della scuola civica ha spiegato il sindaco che ha aggiunto:

"È la prima volta che la scuola civica incontra i bambini e i ragazzi degli istituti scolastici aprendosi al territorio, per farsi conoscere e per avvicinare i bambini ad un’offerta formativa sempre più prestigiosa. Quest’anno le iscrizioni sono triplicate rispetto allo scorso anno, segno che la musica riveste un ruolo sempre più importante nel percorso educativo dei giovani. Ringrazio la dirigente scolastica Vincenza Medina per l’accoglienza, i direttori e i docenti della scuola civica, fiore all’occhiello della nostra città, e auguro a tutti un buon inizio dell’anno scolastico."