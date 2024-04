Tre appuntamenti della scuola civica di musica di Montesilvano per la rassegna "Incontri di primavera"

Dall' 11 aprile alle 18 prenderà il via la rassegna musicale di "Incontri di primavera", organizzata dalla Scuola civica di musica e teatro del Comune di Montesilvano. Si tratta di tre concerti con le esibixzioni degli allievi con spettacoli originali prodotti dalla stessa scuola, che puntano alla collaborazione dei tre dipartimenti moderno, classico e teatro, attraverso il racconto critico e le esibizioni degli allievi. Soddisfatto il direttore artistico della Scuola civica, Paolo Talanca che annuncia l'iniziativa:

"L'idea è quella di dare massimo risalto al talento dei nostri allievi in una produzione e un racconto che vogliono dare importanza alla storia della musica, sia popular che classica, nell'interazione delle diverse attitudini: la consapevolezza storica della centralità del gesto e del gusto musicale. Perché la musica è una e celebra la grazia e la creatività dell'essere umano". Il programma prevede: giovedì 11 aprile: "L'innovazione nel linguaggio artistico", con cantautori della scuola genovese, in cui le canzoni di De André, Tenco o Paoli si intrecceranno con brani di Mozart, Satie, Debussy; giovedì 18 aprile: "Musica descrittiva e musica assoluta" con il dipartimento classico al gran completo; giovedì 23 maggio: "Il percorso dall'illusione alla disillusione" dove verrà affrontata la poetica di Vasco Rossi, avvicinata a brani di Chopin o Rachmaninov e una suggestiva esecuzione per sola arpa e drammatizzazione teatrale. L'ingresso a tutti gli appuntamenti è libero. I concerti si terranno nell'atrio del Pala Dean Martin.