Montesilvano si prepara allo screening di massa gratuito per il Covid-19, ecco come prenotarsi

Aumenta costantemente il numero dei cittadini di Montesilvano che volontariamente si sottoporranno al test rapido e gratuito per sapere se hanno contratto il Covid-19 (Coronavirus).

La prova del tampone verrà effettuata a partire da lunedì pomeriggio, 4 gennaio, in un'area appositamente allestita all'interno del Pala Dean Martin.

Tutto verrà svolto in maniera attenta e scrupolosa dagli operatori della Croce Rossa e dai volontari della protezione civile, con accessi limitati e consentiti esclusivamente a coloro che hanno compilato la domanda digitale di prenotazione.

Il servizio è a disposizione non solo dei residenti, ma anche per coloro che hanno il solo domicilio o sono intestatari della Tari. Priorità concessa alle persone con disabilità e alle donne in stato di gravidanza. L'orario in cui verranno eseguiti i tamponi va dalle ore 15 alle 19 in cinque postazioni differenti. Personale medico e paramedico, oltre a vari addetti alla parte amministrativa e all'accoglienza, vigileranno per evitare assembramenti. Il software per il tracciamento e il materiale sanitario sono forniti dalla Asl, mentre la struttura del Coc funzionerà da supporto alle operazioni.

Per prenotarsi è necessario accedere alla sezione "servizi" del sito istituzionale al seguente link https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/screening/ inserendo i dati richiesti. Bisogna avere a portata di mano il tesserino sanitario con il codice fiscale e il documento di identità. I soggetti che accusano sintomi influenzali o che risultano convalescenti per altre patologie non potranno prendere parte al programma di screening, così come chi si trova attualmente in quarantena o in isolamento. Coloro che invece si sono già sottoposti al test o che abbiano programmato una data prossima per il tampone, non potranno richiedere un'ulteriore esame. Sono esclusi anche i bambini sotto ai 6 anni di età, le persone che sono in carico in istituti, case di riposo e di cura e strutture residenziali e gli operatori sanitari che hanno ricevuto il controllo direttamente dalla Asl. Le analisi a scaglione andranno avanti per una decina di giorni.

