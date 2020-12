Screening di massa anti Covid-19 per i cittadini di Montesilvano

È stata messa a disposizione dei medici volontari, degli operatori del centro operativo comunale e della croce rossa un'area riservata e separata del Pala Dean Martin dove il prossimo 4 gennaio si darà il via allo screening di massa anti Covid-19, rivolto esclusivamente ai residenti di Montesilvano. Sarà la Asl ad occuparsi della parte sanitaria, mentre il centro operativo comunale avrà il compito di controllare i flussi e di regolarizzare tutta la documentazione in materia amministrativa.

Possono prendere parte alle analisi, effettuate mediante tamponi rapidi, anche i bambini dai 6 anni in su e non è escluso che le operazioni di controllo vengano compiute direttamente nelle scuole a partire dal 7 gennaio. Ad ogni modo le famiglie possono prenotarsi mediante il sistema digitale pubblicato sul sito del Comune di Montesilvano che sarà attivo da domani, 31 dicembre.

L'esito delle analisi si saprà nelle tre ore successive allo screening. Le persone che risulteranno positive saranno le uniche a essere contattate e invitate a ripetere il tampone in una struttura sanitaria, oltre a restare in quarantena. Chi si sottoporrà al test dovrà fornire documento di identità e codice fiscale. Il servizio, voluto dalla Regione Abruzzo e dalla protezione civile, sarà adisposizione della cittadinanza per una decina di giorni.