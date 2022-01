Screening Covid di massa volontario per gli studenti di Montesilvano

Anche l'amministrazione comunale di Montesilvano ha organizzato una due giorni per l'effettuazione volontaria dei tamponi Covid ad alunni e studenti di ogni ordine e grado.

Lo screening di massa è previsto sabato 8 e domenica 9 gennaio nel pala Dean Martin in previsione del rientro a scuola previsto per il giorno dopo.

Domani mattina (giovedì 6 gennaio) sul sito internet comunale e attraverso i canali social verrà comunicato il link di collegamento con la piattaforma, per la prenotazione dei tamponi.

«Il sindaco Ottavio De Martinis, il dirigente comunale Marco Scorrano e l’assessore alla Pubblica istruzione Paolo Cilli», si legge in una nota, «hanno messo in campo tutte le azioni volte a organizzare al meglio le operazioni e per un rientro nelle scuole in sicurezza. Già da qualche giorno sono state avviate delle interlocuzioni con la Ausl di Pescara al fine di effettuare i tamponi a tutti gli studenti di Montesilvano, per un totale di 4.500 ragazzi».

«Anche in questa occasione è risultata essere strategica la struttura del Pala Dean Martin», spiega il primo cittadino, «allestita in modo da poter accogliere al meglio tutti gli alunni di Montesilvano, compreso quelli del liceo D’Ascanio e dell’Iis Alessandrini. La variante Omicron sta mettendo a dura prova la situazione dei contagi e per questo serve mettere in campo tutte le azioni pronte a contrastare il virus. Ringrazio ancora una volta i volontari della croce rossa, dell’associazione carabinieri e della protezione civile, che hanno dato la loro disponibilità per questo importante screening».