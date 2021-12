Violento scontro tra un'auto e una moto a Montesilvano: uomo finisce in ospedale

Brutto incidente nella serata di oggi, 28 dicembre, a Montesilvano. Per ragioni ancora da ricostruire con esattezza, in corso Umberto I si sono violentemente scontrate tra loro un'auto e una moto. Nello specifico, la vettura coinvolta nel sinistro è una Fiat 500 L, mentre il mezzo a due ruote è una Yamaha.

Ad avere la peggio è stato un 53enne che era in sella alla moto. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con un'ambulanza della Life in ospedale, in codice rosso, per aver riportato vari traumi, tra i quali cranico e facciale. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.