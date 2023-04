Scontro tra un'auto e un camion in via Vestina a Montesilvano, un uomo finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale in via Vestina a Montesilvano all'incrocio con via Gobetti nel pomeriggio di giovedì 20 aprile.

A scontrarsi sono stati un'automobile, una Opel Zafira che proveniva da via Gobetti al volante della quale c'era un uomo di 47 anni, e un camion di una ditta di trasporti che procedeva lungo via Vestina in direzione di Cappelle sul Tavo.

Dopo l'impatto tra i due veicoli il camionista è rimasto illeso mentre per il conducente della Zafira si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportato con un'ambulanza della Misericordia di Pescara in codice giallo per le contusioni multiple riportate. Dei rilievi, utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della polizia locale.