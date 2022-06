Tre donne scippate in auto in un giorno: le vittime avvicinate da due uomini in moto

Al momento è impossibile dire che si tratti delle stesse persone, come conferma il comandante del carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta, ma certo è che tre scippi, uno andato male, in tre città diverse la stessa sera e con modalità simili, il dubbio lo fa venire. Per quanto concerne la città della costa adriatica, una donna è stata avvicinata da una moto di grossa cilindrata mentre era a bordo della sua auto. I due, con casco integrale, le hanno sottratto la borsa e la collana che indossava, per poi dileguarsi. E' stata lei a rivolgersi all'arma che ha subito avviato le ricerche senza però alcun esito.

Non diverso quanto sarebbe avvenuto a Manoppello e Villamagna la stessa sera. Nel primo caso alla vittima sarebbe stata strappata una collana sempre con le stesse modalità e sempre mentre era a bordo dell'auto. Simile anche quanto sarebbe avvenuto a Villamagna dove un'anziana appena scesa dall'auto, sarebbe stata avvicinata sempre da due uomini in moto e con casco integrale che prima avrebbero tentato di strapparle la collana, ma, non riuscendosi, le hanno sottratto la borsa. Dalle immagini delle telecamere, lì dove presenti, e dal racconto dei testimoni si spera di poter trovare qualche indizio in più oltre che dalla precisa ricostruzione dei fatti. Solo così si potrà capire se si tratti o meno delle stesse persone. Allo stato attuale non vi è alcuna conferma che gli autori siano i medesimi. Per le vittime tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza.