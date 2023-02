Montesilvano capitale della scherma con i campionati italiani, previste duemila presenze

Montesilvano torna protagonista dello sport di livello nazionale, grazie ai campionati italiani di scherma con due prove di qualificazione dal 24 al 26 febbraio e dal 4 al 5 marzo dalle ore 10 alle 16 al Pala Dean Martin. In città arriveranno i migliori atleti delle specialità di sciabola, spada e fioretto con accompagnatori, dirigenti e giudici,e si calcola la presenza in città di oltre duemila persone.

A presentare l'evento il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore allo Sport Alessandro Pompei, il consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco, il delegato regionale del comitato di Federscherma Giuseppe Orfanelli, in rappresentanza anche della Federazione e il presidente del comitato organizzatore eventi e presidente di Sinergie d’Abruzzo Bruno D’Alfonso.

De Martinis ha spiegato che queste gare sono di grande rilevanza non solo dal punto di vista sportivo ma anche delle presenze visti gli atleti in gara con accompagnatori e dirigenti in arrivo da tutta Italia.

"Dopo la convenzione firmata a giugno del 2021 Montesilvano è city partner della Federazione Italiana Scherma, un ruolo che ci permette di ospitare ancora una volta una manifestazione così prestigiosa. Auspichiamo la presenza anche di un pubblico giovane, da tempo, infatti, con la Federazione stiamo collaborando per la diffusione di questa disciplina nelle scuole e tra gli obiettivi della nostra amministrazione comunale c’è anche quello di poter offrire le condizioni migliori per la pratica di questo sport al Centro Trisi, augurandoci la nascita di un’associazione locale di scherma”.

Orfanelli ha spiegato che è un piacere disputare le gare a Montesilvano, città molto sensibile alla scherma:

"Nel corso degli anni abbiamo abituato il pubblico a grandi successi, la scherma è stata sempre protagonista in tutte le competizioni olimpiche, vincendo praticamente tutto e dopo i Giochi di Tokyo stiamo ripartendo con un cambio di generazione. Gli atleti che gareggeranno a Montesilvano saranno molto attenzionati perché rappresentano il nostro futuro, insieme a nomi già conosciuti nel panorama come l’aquilana Manuela Spica, reduce dai mondiali di Tunisi. L’Abruzzo sta vivendo un momento d’oro nel mondo della scherma, grazie alla nascita di nuove società. All’interno dei campionati italiani ospiteremo anche una mostra artistica dell’atleta Valeria Fusco”.

Sinergie D'Abruzzo, ha spiegato D'Alfonso, allestirà un evento importante mentre il consigliere Tocco ricorda la collaborazione con la Fis che ormai è consolidata:

“Sinergie d’Abruzzo ha promosso e organizzato le manifestazioni dei prossimi weekend – ha affermato Bruno D’Alfonso -, siamo contenti e onorati che la Federazione abbia incaricato la nostra società per allestire una manifestazione così prestigiosa, che darà lustro alla città e alla regione Abruzzo. Da parte nostra anche in questa occasione metteremo a disposizione tutto il nostro staff e la nostra esperienza per la riuscita dei tricolori”.

"Il Palacongressi è il luogo ideale dove poter ospitare le gare, grazie a spazi molto grandi che ben si prestano all’installazione delle pedane. Tante altre sono le manifestazioni a carattere internazionale che vedranno una presenza importante di atleti e accompagnatori sul nostro territorio. Da maggio a settembre il Pala Dean Martin resterà chiuso per un importante restyling, poi, ospiteremo competizioni di pregio come i mondiali di scacchi, a riprova delle enormi potenzialità offerte dalla nostra città con la vicinanza delle strutture ricettive a quella congressuale”.

L'assessore Pompei ha concluso:

"La nostra amministrazione comunale in questi anni ha dimostrato grandi capacità con l’organizzazione di competizioni di una certa rilevanza, come gli europei di volley, di calcio a 5 sordi, di beach volley e di scacchi. Manifestazioni che hanno portato in città 30mila presenze senza contare il numero di turisti nei mesi estivi. Continueremo a lavorare così da incrementare la presenza di eventi sportivi prestigiosi”.