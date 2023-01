Scatta la chiusura della galleria San Giovanni della tangenziale, De Martinis: "Auspichiamo che l'Anas rispetti le date per la fine dei lavori"

Anche il sindaco di Montesilvano, considerando che ad essere interessata direttamente sarà soprattutto la viabilità nella città, ha voluto ricordare ai cittadini ed agli automobilisti che a partire da domani 22 gennaio e fino al 31 marzo sarà chiusa al traffico la galleria San Giovanni della circonvallazione, a causa di alcuni lavori di manutenzione. De Martinis ha spiegato che le auto potranno transitare a doppio senso nell'altra galleria, ma per i mezzi pesanti ci sarà il divieto di transito:

"Dalle ore 10 di lunedì 23 gennaio fino al 31 marzo l’Anas ha annunciato la chiusura al traffico di un tratto di tangenziale, in particolare della galleria San Giovanni, a causa dei lavori di manutenzione.

Il transito delle automobili di conseguenza sarà deviato nella galleria opposta (direzione nord sud), all'interno della quale, per i prossimi due mesi, si potrà procedere a doppio senso di marcia. Cosa diversa per i mezzi pesanti, ai quali il transito sarà del tutto vietato. I lavori sono necessari per migliorare la sicurezza di chi ogni giorno percorre con il proprio mezzo la galleria."

De Martinis poi ha lanciato un appello all'Anas per il rispetto delle scadenze:

"Auspichiamo che gli interventi dell’Anas possano causare meno disagi possibili alla cittadinanza e, soprattutto, ci auguriamo il rispetto delle date previste, così da evitare il protrarsi del traffico nelle vie di Montesilvano. Cerchiamo di avere tutti un po' di pazienza."