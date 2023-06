Le scadenze della Tari per i cittadini di Montesilvano disponibili sull'app per smartphone e tablet "Io"

Il Comune di Montesilvano fa sapere che è ora possibile, per i cittadini residenti, ricevere gli avvisi Tari del 2023 attraverso l’app “Io”, l’applicazione dei servizi pubblici. Un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente dallo smartphone. Si tratta dunque delle scadenze delle rate della tassa sui rifiuti, e attraverso l'applicazione "Io" che il Comune di Montesilvano è riuscita ad attivare anche grazie a un finanziamento di 21 mila euro emesso dal Dipartimento trasformazione digitale, verranno attivati altri 28 servizi per i cittadini.

"L’applicazione pertanto investirà un ruolo sempre più centrale per i cittadini del Comune di Montesilvano e che, in generale, fa riferimento a tutto il ventaglio di servizi delle pubbliche Amministrazioni. Una preziosa opportunità per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi interazione verso la pubblica amministrazione, compreso il pagamento integrato tramite i servizi PagoPa."

Il Comune invita quindi tutti i cittadini in possesso di uno smartphone a installare e attivare l’applicazione quanto prima per ricevere la Tari 2023 e usufruire delle sue numerose funzioni. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: https://io.italia.it/cittadini/